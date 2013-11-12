На Філіппіни обрушилась нова буря

Тропічна депресія "Зорайда" обрушилася сьогодні вранці на територію Філіппін у районі міста Давао на південному острові Мінданао і рухається на північний захід із швидкістю 30 кілометрів на годину, повідомляється на сайті Філіппінської адміністрації атмосферних, геофізичних і астрономічних послуг (PAGASA), передає РІА «Новости».

На думку метеорологів, депресія, яка зараз несе з собою вітри швидкістю 55 кілометрів на годину, незабаром посилиться до повноцінної бурі і пройде слідами найсильнішого цього року супертайфуну "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь"). Очікується, що вона покине територію Філіппін вранці в середу, але вийде із зони відповідальності філіппінських метеослужб лише у четвер. У 30 районах країни вже оголошено штормове попередження, в деяких з них скасовано заняття в школах.

Тим часом, Національне управління цивільної оборони Філіппін у ранковому зведенні підтвердило у вівторок загибель від "Йоланди" майже 1,8 тисячі осіб, зазначивши при цьому, що зв`язок відновлено на меншій частині районів лиха. За даними управління, від супертайфуну постраждали 6,94 мільйона філіппінців, понад 580 тисяч осіб залишилися без даху над головою, оскільки стихія повністю зруйнувала 21,2 тисячі будинків і пошкодила майже 20 тисяч.

Головна загроза "Зорайди" полягає в сильних дощах, які проллються на всьому її шляху в радіусі 150 кілометрів від центру депресії. Крім того, повільніше (порівняно з супертайфуном) просування бурі означає, що в зоні лиха випаде більше опадів.

Щороку в сезон дощів з червня по грудень на Філіппінський архіпелаг обрушується близько 20 тайфунів і бурь, а цього року "Зорайда"стала 25-ою.