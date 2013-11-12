Іноземні мови запобігають старечому слабоумству

Томас Бак (Thomas Bak) з університету Единбурга вирішив з`ясувати, чи дійсно вивчення мов допомагає у затримці старечого недоумства. Для цього він вирішив виключити інші загальні фактори впливу, такі як рівень освіти та імміграційний статус , - адже участь в експерименті брали іммігранти. Також Бак зацікавився, чи може вивчення мов позитивно позначитися на лікуванні та інших форм слабоумства, крім хвороби Альцгеймера, пишуть Вести.

Для проведення своїх досліджень Бак об`єднався з неврологом Суварнойю Алладою (Suvarna Alladi) , яка вивчає порушення пам`яті в Інституті медичних наук нізама в Індії. " В Індії вільне володіння двома мовами - абсолютно звичайне явище " , - пояснює Бак .

У рамках свого дослідження Бак і Аллада порівняли вік , в якому проявилися симптоми недоумства , у 650 осіб. Приблизно половина піддослідних вільно говорила більш ніж на двох мовах. Майже у всіх представників " білінгвальної " групи ознаки слабоумства почали проявлятися в середньому на 4,5 роки пізніше.

" Тривалість затримки в наступі недоумства у білінгвальних людей у ​​дослідженні Бака і нашої роботи майже збіглися. Це означає , що одні результати підтверджують інші", - говорить провідний автор попереднього дослідження на цю тему Еллен Білосток ( Ellen Bialystok ) з Йоркського університету в Торонто.

Бак також підтвердив свою гіпотезу про поширення користі вивчення мов на різні види слабоумства. Виявилося , що вільне володіння кількома мовами допомагає в боротьбі з трьома видами недоумства: хворобою Альцгеймера, лобно- скроневою деменцією і судинною деменцією .

Як пишуть автори у своїй статті, опублікованій в журналі Neurology , інші фактори впливу також вдалося виключити. Результати були вірні і для неписьменних людей, що говорять на декількох мовах, тому рівень освіти в даному питанні виявився не важливим.

Підтвердивши теорію , вчені задумалися, як саме допомагає знання мов боротися з деменцією . Основна версія полягає в тому, що при володінні двома мовами, людина тренує мозок.