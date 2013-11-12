Чай - суперкорисний напій

Чай - другий за популярністю напій у світі. Його обходить тільки вода, зазначає Medical News Today. Користь чаю пов`язана з вмістом в ньому поліфенолів і кофеїну. Численні дослідження показали, що чай дає заряд бадьорості, окисляє жир. Це виливається в зниження ваги. В одному експерименті за 12 тижнів добровольці, які пили зелений чай, скинули в середньому 1,3 кілограма, не змінюючи раціону. За 24 години завдяки чаю можна спалити на 100 калорій більше, ніж зазвичай , пише Меддэйли.

За даними доктора Клаудіо Феррі, чорний чай знижує тиск і нейтралізує негативний ефект жирних продуктів, вироблений на кровотік і тиск. Ще поліфеноли з чаю покращують якість кісткової тканини. Чай зменшував ризик переломів стегна у осіб 50 років і старше на 30%.

Деякі експерти стверджують, що чай покращує настрій, посилює увагу і допомагає фокусуватися на завданні. Якщо людина випивавла 2-3 чашки чаю за 90 хвилин, вона краще справлялався з тестами на увагу завдяки кофеїну, амінокислоті та теаніну .