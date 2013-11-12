ООН збирає кошти для потерпілих від тайфуну на Філіппінах

Організація Об`єднаних Націй оголосила про початок збору коштів для потерпілих унаслідо ктайфуну "Йоланда" на Філіппінах, за оцінками організації, знадобиться понад 300 млн доларів.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес і заяву ООН.

Основна частина суми - 76 млн доларів - піде на забезпечення потерпілих продовольством, ще 46 млн - на створення тимчасових притулків. Решта коштів буде витрачена на медичну допомогу, відновлення телекомунікацій і шкіл.

Як повідомляє філіппінський новинний портал GMA News, офіційний представник МЗС Філіппін Рауль Ернандес зазначив, що країна вже одержала пропозиції про надання допомоги від 33 держав. При цьому, за його словами, сума, озвучена ООН, може виявитися значно вищою. Раніше ООН вже виділила на допомогу Філіппінам 25 мільйонів доларів.

Крім того, про початок збору коштів оголосив також Міжнародний комітет Червоного Хреста. За оцінками організації, необхідно зібрати 94 млн доларів.

Тайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь") обрушився на Філіппіни наприкінці минулого тижня. Його жертвами стали, за попередніми даними місцевої влади, майже 1,8 тисячі осіб. За даними національного управління цивільної оборони Філіппін, від супертайфуну постраждали 6,94 мільйона філіппінців, понад 580 тисяч залишилися просто неба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на територію Філіппін обрушилася тропічна депресія "Зорайда".