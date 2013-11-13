Ягоди здатні омолоджувати мозок

Американські дослідники з`ясували, що включення ягід в раціон благотворно впливає на функціонування головного мозку. Ожина, чорниця, суниця та інші ягоди можуть запобігти погіршенню пам`яті, викликане віковими змінами, пишуть іноземні ЗМІ.

Маршал Міллер і Барбара Шукит-Хейл займаються вивченням впливу властивостей ягід на головний мозок людини. Дослідникам вдалося з`ясувати, що включення в раціон ягід уповільнює процес старіння мозку. Таких висновків фахівці дійшли після вивчення дії ягід на людей і тварин. За механізмом впливу властивостей ягід Міллер і Шукит-Хейл спостерігали на клітинному рівні. Зберегти клітини мозку здоровими ягодам допомагають антиоксиданти.

Високий рівень вмісту в ягодах антиоксидантів захищає клітини мозку від впливу вільних радикалів, які мають руйнівну дію. Крім того, речовини, що містяться в ягодах, змінюють взаємодію клітин мозку. Таким чином, знижується ризик запалення і поліпшуються моторні і когнітивні функції.