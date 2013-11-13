У США заборонять штучні транс-жири

Управління з продуктів і ліків США (FDA) зробило крок на шляху введення заборони на використання у харчовій промисловості країни частково гідрогенізованих олій, які є джерелом штучних транс -жирів у продуктах харчування.

Транс -жири - різновид ненасичених жирів, для ниххарактерний високий вміст транс-ізомерів жирних кислот, які можуть бути природними та створеними штучно. Природні транс-ізомери утворюються в результаті життєдіяльності бактерій багатокамерного шлунка жуйних тварин і зберігаються в м`ясних і молочних продуктах в кількості 5-8 відсотків. Штучні транс-жири утворюються при промисловій гідрогенізації рідких олій, наприклад при виробництві маргарину. Численні дослідження підтвердили зв`язок споживання таких жирів з концентрацією ліпопротеїдів низької щільності у крові, які сприяють утворенню атеросклеротичних бляшок у судинах. Крім ішемічної хвороби серця також була підтверджена роль транс-жирів в розвитку ожиріння, цукрового діабету, печінкової недостатності, раку, хвороби Альцгеймера, депресії і жіночого безпліддя.

Як йдеться в заяві відомства від 7 листопада, грунтуючись на цілком переконливих результатах наукових досліджень, FDA попередньо розглядає частково гідрогенізовані олії як продукт, небезпечний для здоров`я населення, і відкриває 60- денні відкриті консультації, за результатами яких буде прийнято остаточне рішення. Цей період необхідний для збору додаткових даних про вплив частково гідрогенізованих масел на організм, а також для того, щоб виробники продуктів харчування переглянули їхній склад в плані виключення з нього штучних транс-жирів .

У 2006 році вступила в силу директива FDA , яка зобов`язувала виробників вказувати вміст транс -жирів у продуктах харчування. Крім того, багато виробників добровільно пішли на зниження їх вмісту в складі продуктів. Всі ці заходи призвели до значного зменшення споживання транс-жирів американцями - з 4,6 грамів на день в 2003 році до 1 грама на день в 2012 році.

Однак, зазначив заступник голови департаменту FDA по харчових продуктах і ветеринарній медицині Майкл Тейлор ( Michael Taylor ), велике число продуктів харчування продовжує містити частково гідрогенізовані олії. У разі остаточного визнання цих субстанцій шкідливими для здоров`я, вони повинні будуть розглядатися в якості «харчових добавок» та їх використання буде регулюватися спеціальними правилами.

«Крок по захисту американців від транс-жирів, на який готується піти FDA, зможе додатково щорічно запобігти 20 тисячам серцевих нападів і 7 тисяч смертей від серцево - судинних захворювань» , - заявила комісар FDA Маргарет Хембург (Margaret A. Hamburg).