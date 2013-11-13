Лохина лікує ожиріння, гіпертонію, запалення

Ця ягода є прекрасним джерелом поліфенолів, які захищають здоров`я, йдеться в звіті Університету Мена. Дієтологи рекомендують тривале і регулярне споживання лохини, якщо є необхідність впоратися з метаболічним синдромом, включаючи його прояви у вигляді серцево-судинних хвороб і діабету, пише Medical Express.

Нагадаємо: під метаболічним синдромом розуміють фактори ризику, пов`язані з ожирінням, гіпертонією, запаленням, дислипідемією, порушеннями толерантності до глюкози та інсулінорезистентністю та ендотеліальною дисфункцією. Багато сполук, що містяться в продуктах харчування, здатні запобігати розвитку синдрому.

Зокрема, раніше вченим вдалося виявити на прикладі хворих гризунів-гіпертоніків позитивний ефект дикої чорниці щодо стану судин. Тепер же експерти довели ефективність і відносно здорових щурів - тваринної моделі метаболічного синдрому. Спочатку стан стінок судин у гризунів говорило про те, що судини не могли нормально розширюватися і звужуватися. Це впливало на кровоток і регулювання тиску.

Після використання лохини стан покращився. У перерахунку на людські норми тваринам давали по 2 чашки ягід на день протягом 8 тижнів. Також є задокументовані дані про те, що дика лохина знижує хронічне запалення, покращує ліпідний профіль і експресію генів, пов`язаних з метаболічним синдромом. Зокрема, лохина працює за рахунок нормалізації окислювального, запального відповідей та ендотеліальної функції.