У Китаї задоволені політикою обмеження народжуваності

Політика обмеження народжуваності, що проводиться у Китаї протягом останніх 40 років, дозволила скоротити приріст населення на 400 мільйонів осіб, повідомив офіційний представник Держкомітету КНР у справах охорони здоров`я і планового дітонародження Мао Цюньань.

За його словами, рівень народжуваності у Китаї знизився з 33,4 проміле (коефіцієнт народжуваності обчислюється у проміле, тобто на 1 тисячу осіб населення) у 1970 році до 12,1 проміле у 2012 році, а природний приріст населення - з 25,8 проміле у 1970 році до 4,95 проміле в 2012 році, пише russian.cri.cn .

"Політика стримування народжуваності дозволила здійснити історичний перехід від традиційної моделі з високим рівнем народжуваності, низькою смертністю і високим приростом" до моделі "низька народжуваність, низька смертність і низький приріст населення", - підкреслив Цюньань.

За його словами, зниження темпів зростання чисельності населення ефективно послабило вплив людини на навколишнє середовище і вирішило проблему нестачі ресурсів, що сприяло економічному розвитку та соціальному прогресу.

Чиновник підкреслив, що проведена Китаєм політика планового дітонародження на п`ять років відтермінувала той день, коли на планеті народиться 7-мільярдний житель. "І це приклад для країн, що розвиваються, як вирішити проблему кількості населення", - наголосивЦюньань.