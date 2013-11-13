Бобові відновлюють мікрофлору кишечнику

Вчені з Техаського університету A&M спільно з колегами з Університету Північної Кароліни виявили, що вживання їжі, багатої фітоестрогенами, сприяє збільшенню кількості корисних бактерій у складі мікрофлори кишечнику, тоді як харчування без вмісту фітоестрогенів пов`язано з підвищенням чисельності патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів, що викликають різні кишкові інфекції. Результати дослідження опубліковані в журналі Applied and Environmental Microbiology.

Для того, щоб дослідити вплив на мікрофлору кишечнику фітоестрогенів та бета-рецепторів естрогенів, вчені посадили самок мишей на багату клітковиною дієту, що містить естрогеноподібні рослинні речовини. Потім тварин протягом двох тижнів годували їжею без вмісту ізофлавонів, але з великою кількістю рафінованого цукру .

Вивчивши склад бактерій у фекаліях, дослідники з`ясували, що корисні для мікрофлори кишечнику молочнокислі бактерії - лактобацили - були присутні в шлунково - кишковому тракті мишей тільки в той період, коли вони харчувалися їжею з високим вмістом ізофлавонів. Ці фітоестрогени у великій кількості містяться в бобових культурах - сої, квасолі, горосі, нуті.

Як показали дослідження, після переведення тварин на дієту без вмісту ізофлавонів в їх кишечнику значно збільшилася різноманітність викликають кишкові інфекції протеобактерій, наприклад таких, як сальмонели і ентерогеморагічний штам кишкової палички (Escherichia coli O157 : H7) .

За словами провідного автора роботи Джозефа Стуріно (Joseph Sturino) , в довгостроковій перспективі отримані дані можуть допомогти в розробці нових пробіотиків, пребіотиків, а також харчових і фармацевтичних стратегій, спрямованих на поліпшення загального стану здоров`я шляхом стимулювання життєдіяльності корисної кишкової мікрофлори.