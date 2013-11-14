Фейхоа зміцнює щитовидну залозу

Фейхоа – рослина, яку за вмістом йоду можна порівняти з морепродуктів. Особливість цієї рослини така, що воно здатне накопичувати водорозчинні сполуки йоду, які легко засвоюються організмом людини. Але вміст цього елемента залежить від місця, де виросла рослина, і не всі плоди містять досить велику його кількість, пишуть іноземні ЗМІ.

Якщо ви хочете лікуватися за допомогою плодів фейхоа, то добре б дізнатися, скільки йоду містить в продукті, який ви купуєте. А ось для профілактики захворювань та для організації здорового харчування підійдуть плоди фейхоа практично будь-якого походження.

Крім захворювань щитовидної залози, пов`язаних з нестачею йоду в організмі, плоди фейхоа рекомендують також використовувати при атеросклерозі, гіпо - і авітамінозі, запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, гастрит, пієлонефрит.