На Філіппінах 8 людей загинуло в тисняві за рисом

Не менше восьми осіб загинули під час тисняви, що утворилася біля складу з рисом в місті Алангаланг на Філіппінах, повідомляє Газета.ru з посиланням на Fox News.

За даними агентства, тисячі філіппінців, які постраждали внаслідок супертайфуну «Хайань», намагалися взяти штурмом урядовий склад рису. Восьмеро людей загинуло після того, як обрушилася одна зі стін складу.

Агентство відзначає, що поліцейські і солдати не могли нічого вдіяти з натовпом людей, що зневірилися, які дочекалися допомоги від уряду. Ті, кому вдалося прорватися на територію складу, забрали понад 100 тис. мішків з рисом.

Раніше повідомлялося , що жертвами тайфуну на Філіппінах стали не більше, як 2,5 тис осіб.

gazeta.ru