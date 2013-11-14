Яка комбінація популярних ліків згубна для нирок

Канадські фахівці переконані: одночасний прийом ліків, що знижують тиск, і визначеного типу антибіотиків небезпечний для здоров`я нирок, пише The Calgary Herald. Доктор Амід Гарг закликає з обережністю ставитися до призначення кларитроміцину і блокаторов кальцієвих каналів.

Було проведено порівняння показників госпіталізацій з гострими пошкодженнями нирок, критично низьким тиском, а також статистики смертей серед людей, що приймали блокатори кальцієвих каналів разом з кларитроміцином, і людей, що пили комбінацію з іншим антибіотиком.

Виявилось, якщо одне з перерахованих ускладнень відбувалося протягом 30 днів з початку прийому антибіотика, то в два рази частіше це траплялося при прийомі кларитроміцину і засобів проти гіпертонії, амлодипіну, ніфедипіну, ділтіазема, верапамілу.

До речі, аналогічним чином кларитроміцин і ще один антибіотик - еритроміцин - взаємодіють із засобами, що знижують рівень холестерину (статинами), попереджають співробітники Дослідницького інституту Лоусон і Інституту клінічних оцінних наук.

meddaily.ru