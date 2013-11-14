ООН назвала 2013 рік найспекотнішим

Рівень води в світовому океані в березні 2013 року досяг найбільш високого рівня за всю історію спостережень за цим показником. 2013 рік також увійшов до числа найспекотніших з 1850 року.

Про це мовиться в опублікованій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО, спеціалізована міжурядова установа ООН).

"Не дивлячись на те, що окремі тропічні циклони не обов`язково є наслідком кліматичних змін, підвищення рівня світового океану є додатковою загрозою для населення прибережних районів в період негоди. Наочним прикладом є трагічна ситуація на Філіппінах", - заявив керівник ВМО Мішель Жарро.

Крім того, в доповіді ВМО сказано, що за підсумками перших дев`яти місяців 2013 рік входить до числа найспекотніших з 1850 року.

ua.korrespondent.net