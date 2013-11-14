Ймовірність утворення тромбів залежить від генів

Німецький кардіологічний центр в Мюнхені знайшов ген, що підвищує ризик серцевого нападу на 15%, пише The Daily Mail. І цей ген є більш ніж у 50% людей. Так, аналіз 30000 осіб виявив його у 64% . Дана генетична особливість призводить до того, що тромбоцити стають занадто липкими. А це загрожує утворенням тромбів. Зараз вчені працюють над тестом, який міг би виявити дефектний ген.

Треба сказати, ще в 2004 році японські вчені знайшли мутації в ключовому гені, що відбувалися частіше у жертв серцевого нападу, ніж у населення в цілому. Мутації, судячи з усього, змінюють одне хімічну основу ДНК, цим впливаючи на запалення в артеріях, що живлять серце кров`ю.

Коли в судинах відбувається блокада, то приплив крові зупиняється і відбувається серцевий напад. Японські фахівці під керівництвом Тосіхіро Танака з Інституту фізичних і хімічних досліджень взяли зразки ДНК більш ніж у 2600 осіб, що пережили серцевий напад.

Ці зразки порівняли із зразками 2500 осіб з контрольної групи. У результаті у основної групи частіше виявляли особливу мутацію в гені, що виробляє білок галектін -2. Даний білок, як відомо, приєднується до молекули, пов`язаної із запаленням. Молекула вивільняється, коли відбувається розрив коронарної артерії. Все це підвищує ризик серцевого нападу.