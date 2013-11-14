Плюси сидячої роботи

Вчені не раз заявляли, що кілька годин сидіння на стільці надзвичайно шкідливі, і набагато краще себе почуваються ті, хто має щастя працювати фізично. Офісні страждають від захворювань, пов`язаних з малорухомою діяльністю .

Через тривале перебування в сидячому положенні часто виникає остеохондроз. Серед інших поширених захворювань працівників сидячої праці фахівці називають депресії, серцево-судинні проблеми, грижі.

Але, навіть якщо це спочатку здається парадоксом, сидяча робота нерідко є ліпшою для здоров`я, якщо порівнювати даний вид діяльності з працею на свіжому повітрі, або фізичною роботою в закритому приміщенні, наприклад, в різних заводських цехах і на підприємствах, в майстернях тощо.