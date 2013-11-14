Плюси сидячої роботи
17:03, 14 листопада 2013Зарубіжні новини
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Якщо порівнювати з важкою фізичною
Вчені не раз заявляли, що кілька годин сидіння на стільці надзвичайно шкідливі, і набагато краще себе почуваються ті, хто має щастя працювати фізично. Офісні страждають від захворювань, пов`язаних з малорухомою діяльністю .
Через тривале перебування в сидячому положенні часто виникає остеохондроз. Серед інших поширених захворювань працівників сидячої праці фахівці називають депресії, серцево-судинні проблеми, грижі.
Але, навіть якщо це спочатку здається парадоксом, сидяча робота нерідко є ліпшою для здоров`я, якщо порівнювати даний вид діяльності з працею на свіжому повітрі, або фізичною роботою в закритому приміщенні, наприклад, в різних заводських цехах і на підприємствах, в майстернях тощо.
Зокрема , німецькими фахівцями підраховано, що люди, що працюють прибиральниками і двірниками, хворіють в році приблизно місяць. У той же час, офісні працівники хворіють не більше чотирьох днів на рік і одужують утричі швидше.
Звичайно, така значна різниця дозволяє припустити, що сидяча робота має і свої плюси. Слід зазначити, що здоров`я учасників дослідження було перевірено в однакових умовах. Людям були запропоновані прогулянки в погану погоду, під час снігопаду.
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