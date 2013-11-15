У Польщі стався вибух на газопроводі: є жертви

Щонайменше троє осіб загинуло та близько десяти отримали поранення внаслідок вибуху на одному із газопроводів на південному-заході Польщі.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Вєлькопольської поліції Анджей Боровяк з посиланням на дані медиків.

"Лікар-координатор Вєлькопольського воєводства говорив про 10 людей, котрі потрапили до лікарень, та трьох жертв", - сказав він.

Співрозмовник агентства назвав передчасними розмови про можливі причини вибуху.

"Там тривали роботи, якась газова фірма прокладала нову гілку газопроводу", - сказав він.

Польські ЗМІ повідомляють, що причиною НС могло стати те, що оператор ескаватора під час роботи зачепив трубу, наповнену газом, та через іскру він вибухнув.

Пізніше вогонь перекинувся на будинки, які знаходилися неподалік, та у ліс.

Пожежна служба Польщі назвала "однією із найскладніших" пожежу, котру намагаються погасити 44 пожежні машини.

"Серед поранених є діти, в тому числі, одна з них в тяжкому cтані. Масштаби надзвичайної ситуації є величезними та кількість постраждалих може змінитися. Було евакуйовано кілька десятків мешканців розміщених поруч будинків", - відзначено у повідомленні, котрим володіє УНІАН.

Кореспонденти польських медіа з місця події повідомляють, що вогонь, котрий раніше вибивався вгору на понад десять метрів, тепер вже спав, але експерти зазначають, що пожежу гаситимуть до ранку.

Прес-служба Вєльскопольського воєводства повідомила, що через цей випадок згоріли більше 10 приватних будинків у невеличкому поселенні біля Острова Вєлькопольського.