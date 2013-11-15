Яєчня на сніданок має збадьорюючий ефект

Дієтологи розвіяли міф про те, що після вживання яєць на стінках судин відкладається холестерин, пишуть іноземні ЗМІ.

Яєчня навіть може замінити ранкову каву, це блюдо дає більше енергії, ніж може отримати людина, вживаючи «швидкі» вуглеводи.

Вивчивши вплив білка, експерти пояснили, що протеїни з яєць є джерелом вироблення орексину, що дає людині відчуття бадьорості. Енергія від вживання яєць дозволяє залишатися в тонусі цілий день.

Яйця не сприяють набору ваги. Поживні властивості і величезна кількість вітамінів, навпаки, допомагають людині залишатися здоровою.