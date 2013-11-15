Кількість жертв тайфуну на Філіппінах вже 3,5 тисяч
09:44, 15 листопада 2013Зарубіжні новини
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Багато пропало безвісти
На Філіппінах тайфун "Хайян" став причиною смерті 3,5 тис. осіб, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на міністра внутрішніх справ цієї острівної держави Мар Рохас.
За його словами, ці дані можуть ще збільшитися.
Офіційні особи в одному з найбільш потерпілих міст - Таклобане - стверджують, що до 4 тис. осіб могли загинути тільки в їх муніципалітеті.
На відбудову зруйнованої тайфуном інфраструктури може піти до 15 млрд доларів.
У деяких регіонах зруйновано до 90% всіх будівель, серед них - кілька тисяч шкіл. Навчальний рік для школярів країни перервано до січня.
Маніла почала одержувати міжнародну допомогу, певну кількість якої вже ввозять американські військові літаки.
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