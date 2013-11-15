На АЕС "Фукусіма-1" знову стався витік радіоактивної води

Черговий витік води з підвищеним вмістом радіоактивних речовин було зафіксовано на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1".

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на компанию-оператора станції "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО).

Співробітники АЕС виявили, що вода витікає з одного з наземних резервуарів для зберігання забрудненої рідини. Радіоактивний фон поблизу води, що витекла, становить 30 мілізівертів на годину при нормі для звичайної людини в 1 мілізіверт на рік. Від рідини виходить бета-випромінювання, що свідчить про вміст у ній стронцію-90.

За попередньою версією, причиною витоку стало пошкодження кріплень на цистерні. Фахівці ТЕПКО уточнюють обсяги води, що витекла, і вживають заходів щодо запобігання її розповсюдженню.

Незважаючи на заходи, яких вживає ТЕПКО, на "Фукусімі-1" продовжується періодично витік радіоактивної води. При цьому фахівцям досі не вдається повністю виключити можливість попадання забрудненої рідини в море.