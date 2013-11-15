Шоколад - спалювач жиру

Як передає The Daily Telegraph, дослідження, що вийшло в журналі Nutrition, показало: часте споживання шоколаду було пов`язане з низьким індексом маси тіла у підлітків. А інша робота говорить про те ж, але стосовно дорослих.

Отже, співробітники Університету Гранади досліджували дієти і стан здоров`я 1458 осіб 12-17 років. Підлітки, що споживали шоколад у великих кількостях, мали понижені показники загального і центрального ожиріння. Показники оцінювалися не тільки за Індексом маси тіла, але й по товщині жирової складки і об`єму талії.

У роботі враховувалися дані тільки європейських підлітків. Є ще одне "але": учені не з`ясовували, який саме шоколад їли підлітки. А ось торішнє дослідження показало, що з 1000 жителів Каліфорнії 20-85 років люди, що їли шоколад найчастіше, мали понижений Індекс маси тіла в порівнянні з людьми, що їли шоколад рідше.

meddaily.ru