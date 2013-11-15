Боби очищають організм від інфекцій

Вживання бобів допомагає в профілактиці кишкових інфекцій, дійшли до висновку учені із США. Результати дослідження представлені у виданні Applied and Environmental Microbiology.

В ході експерименту співробітники Техаського університету A&M спільно з ученими з Університету Північної Кароліни вивчали дію на мікрофлору кишечника фітоестрогенів і бета-рецепторів естрогену на прикладі мишей. Раціон гризунів збагатили естрогеноподібною клітковиною, що містить рослинні речовини ізофлавони. Цим естрогеном багаті боби (соя, квасоля, горох). Протягом наступних двох тижнів миші не одержували їжу з ізофлавонів, але раціон містив багато рафінованого цукру.

Учені проаналізували склад бактерій у фекаліях і з`ясували, що корисні молочнокислі бактерії лактобацили були присутні в ШКТ мишей тільки в період, коли їх раціон був багатий ізофлавонами. На другому етапі експерименту в кишечнику збільшувалася різноманітність бактерій, що викликають кишкові інфекції.

likar.info