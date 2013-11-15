Пасажир легкомоторного літака випав у океан
15:02, 15 листопада 2013Зарубіжні новини
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Біля узбережжя Флориди
Біля узбережжя Флориди пасажир легкомоторного літака випав у океан.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», це сталося неподалік Маямі, коли літак перебував на висоті 609 м.
Пілот передав сигнал лиха і повідомив, що пасажир відкрив задні двері і просто випав. Співробітники берегової охорони ведуть пошуки пасажира. Скільки осіб було на борту літака поки що невідомо.
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