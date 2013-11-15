Біля узбережжя Флориди пасажир легкомоторного літака випав у океан.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» , це сталося неподалік Маямі, коли літак перебував на висоті 609 м.

Пілот передав сигнал лиха і повідомив, що пасажир відкрив задні двері і просто випав. Співробітники берегової охорони ведуть пошуки пасажира. Скільки осіб було на борту літака поки що невідомо.