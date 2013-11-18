Мигдаль допоможе схуднути

Ті люди, які бажають позбутися від зайвих кілограмів, повинні звернути свою увагу на мигдаль. В цьому горісі один з найнижчих глікемічних індексів. За допомогою цього індексу визначають, наскільки швидко зростають показники інсуліну і цукру в крові. Тобто, мигдаль – продукт, який засвоюється дуже повільно і саме завдяки цьому показники цукру та інсуліну повільно підвищуються, і повільно опускаються, пишуть іноземні ЗМІ.

Все це означає, що відчуття насичення після жменьки горіхів не проходить тривалий час. І, відповідно, людина, яка хоче схуднути, може не побоюватися переїдання. Вчені також стверджують, що мигдаль дуже корисний продукт для діабетиків. Це підтверджує експеримент, проведений Річардом Мейтсом – професор з Університету Пердью. Ті люди, які на сніданок вживають продукти з низьким глікемічним індексом, набагато довше залишаються ситими, а в їх крові спостерігається набагато менше цукру.

Однак тим, хто хоче схуднути, все одно необхідно підраховувати калорії, так як горіхи дуже калорійні. Але, тим не менш, з їх допомогою організм можна навчити насичуватися більш маленькою порцією.