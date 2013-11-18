На борту літака, який розбився у Казані, перебувала українка

МЗС України підтверджує, що на борту літака, який розбився в аеропорту Казані, перебувала громадянка України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«Ми підтверджуємо, що там перебувала громадянка України»,- зазначили у прес-службі.

На місце трагедії виїхав консул України для з`ясування обставин авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Під час аварії літака загинули, зокрема, син Президента Татарстану Ірек Мінніханов та голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.