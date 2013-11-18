На борту літака, який розбився у Казані, перебувала українка
10:37, 18 листопада 2013Зарубіжні новини
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МЗС підтвердило інформацію
МЗС України підтверджує, що на борту літака, який розбився в аеропорту Казані, перебувала громадянка України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.
«Ми підтверджуємо, що там перебувала громадянка України»,- зазначили у прес-службі.
На місце трагедії виїхав консул України для з`ясування обставин авіакатастрофи.
Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Під час аварії літака загинули, зокрема, син Президента Татарстану Ірек Мінніханов та голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.
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