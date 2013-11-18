Виноград - "засіб" від карієсу

Крім прекрасних смакових якостей, виноград, як з`ясувалося, має ще й дуже ефективним антибактеріальною дією. Було встановлено, що при регулярному вживанні винограду в порожнині рота нормалізується кислотність, а активність бактерій, що руйнують зуби, зменшується на 85%, пишуть іноземні ЗМІ.

Американські дослідники дійшли висновку, що у виноградній шкірці (а також, можливо, і в насінні міститься висока концентрація речовин-багатофенолів, які виявляють надзвичайно високу ефективність у боротьбі з шкідливими бактеріями в порожнині рота. На думку експертів, щодня з`їдаючи по 100 г винограду, можна істотно поліпшити здоров`я своїх зубів і ротової порожнини.

Вчені спостерігали за тим, як впливають конституювання на бактерії streptococcus mutans, що грають головну роль у виникненні захворювань зубів. Саме завдяки діяльності цих бактерій сахароза зі з`їдених продуктів переходить в молочну кислоту, а підвищена кисле середовище в ротовій порожнині стає фактором швидкого руйнування зубної емалі. При регулярному вживанні винограду кислотність в порожнині рота нормалізується, а, значить, і зуби страждають значно менше від впливу кислого середовища.

Експерти рекомендують налягати на червоний виноград. Як було встановлено, в червоних сортах винограду багатофенолів, знищують шкідливі бактерії, міститься на 40% більше в порівнянні з білими. При цьому вчені нагадують, що бактерії, про яких йде мова, сприяють не тільки руйнування зубів, але і розвитку таких захворювань, як Менінгіт, пневмонію і порушення роботи серця.