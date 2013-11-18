На Філіппінах після тайфуну просто неба живуть 1,6 млн осіб

Близько 1,6 мільйонів осіб на Філіппінах змушені жити просто неба після руйнівного тайфуну "Йоланда", оскільки табори для біженців переповнені, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK.

Розгорнуті владою й гуманітарними організаціями тимчасові табори для біженців та евакуаційні центри змогли вмістити лише 20% від числа біженців, решті 80% відмовлено через брак місць. Частина людей змушені будувати собі дах над головою зі сміття від зруйнованих будинків, зазначає телеканал.

За даними телеканалу, через проблеми з транспортом поки не вдається повною мірою доставити надіслану з-за кордону гуманітарну допомогу до більшості постраждалих районів.

Згідно з останніми даними Ради з управління в надзвичайних ситуаціях, число загиблих від тайфуну зросло до 3,6 тисяч осіб, безвісти зниклими вважаються 1,2 тисячі осіб. Стихійне лихо знищило понад 160 тисяч будинків і пошкодило ще понад 126 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, тайфун Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь"), що обрушився на Філіппіни 9-10 листопада, став найбільш руйнівним за останні 100 років.

За оцінками ООН, понад 13 млн осіб постраждали від тайфуну на Філіппінах, серед них 5 млн дітей.