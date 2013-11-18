Чим небезпечна м'ясна дієта

Французькі учені (Inserm, Париж) провели дослідження, направлене на виявлення взаємозв`язку між кислотністю дієти і вірогідністю розвитку цукрового діабету ІІ типу у жінок.

Фахівці встановили нові індивідуальні чинники ризику виникнення даної патології. На думку учених, окрім низького рівня фізичної активності і зайвої маси тіла, велику роль грає кислотність дієти. У справжньому дослідженні брали участь більше 600 000 жінок — учасниць випробування E3N-EPIC. Вперше в ході дослідження показано, що кислотність раціону асоціюється з підвищеною вірогідністю розвитку діабету ІІ типу незалежно від інших встановлених причин появи даного захворювання.

На підставі одержаних висновків дослідники пропонують новий превентивний критерій, яким можна доповнити існуючий перелік профілактичних заходів, — контроль кислотності їжі.

likar.info