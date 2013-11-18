Гіпертонія може зумовити втрату пам'яті в старості

Люди середнього віку з високим кров`яним тиском, ймовірніше, в спинномозковій рідині мають біомаркери хвороби Альцгеймера, ніж ті, у яких нижчий кров`яний тиск, повідомляє Разум и мозг. Це результати дослідження, опублікованого Neurology ® в медичному онлайн-журналі American Academy of Neurology.

Верхнє число — артеріальний тиск систоли, нижнє число — артеріальний тиск діастоли. У першому випадку, тиск збільшується з віком і є показником старіння судинної системи.

У новому дослідженні взяли участь 177 осіб у віці від 55 до 100 років без симптомів хвороби Альцгеймера. Учасникам вимірювали артеріальний тиск систоли і робили поперекову пункцію для отримання спинномозкової рідини.

Дослідження показало, що люди з вищим артеріальним тиском систоли в спинномозковій рідині мають біомаркери хвороби Альцгеймера: бета-амілоїд, тау-білок, або амілоїдні бляшки, що не можна сказати про людей з нижчим артеріальним тиском систоли. З підвищенням артеріального тиску систоли на кожні 10 пунктів, середній рівень тау-білка в спинномозковій рідині збільшувався на 1,5 пікограми на мілілітр. Пікограм — одна трильйонна частина грама.

Це узгоджується з висновками про те, що високий кров`яний тиск в середньому віці, є кращим індикатором подальших проблем з пам`яттю, навиками мислення і втратою клітин головного мозку, ніж високий кров`яний тиск в старості.