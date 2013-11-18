Недосипання впливає на захворюваність школярів

Застуди, грип, гастроентерит частіше зустрічаються у підлітків, якщо ті мало сплять, пише Zee News з посиланням на роботу Кетрін Орзеч з Лабораторії дослідження сну Госпіталю Бредлі. Орзеч з`ясувала, як тривалість сну впливає на кількість епізодів хвороб, на тривалість хвороби і число пропусків у школі через хворобу.

Виявилося, менше фактів захворювань зазначалося при збільшенні тривалості сну у старшокласників. Також ці учні рідше пропускали школу. Правда, підлітки чоловічої статі в цілому менше хворіли, ніж дівчата. Проведене дослідження відрізняє від інших той факт, що воно проводилося не в лабораторних умовах, а в реальному житті. Підлітки не змінювали звичний режим.

На статистику впливало дотримання режиму, і чи намагалися підлітки відіспатися на вихідних. Загалом, брак сну, що зберігається протягом довгого часу, підвищує ризик серцево-судинних захворювань, високого холестерину, ожиріння, депресії. Це відомий факт. Насправді, як було доведено, негативний ефект недосипу проявляється досить швидко, виявляючись у розвитку гострого захворювання.