Негативні переживання зумовлюють розвиток діабету

Медичний коледж Університету Делі зайнявся дослідженням ролі стресу в розвитку діабету. Вчені проаналізували дані 1000 осіб у віці 30 років і старше, включаючи 500 людей, яким нещодавно поставили діагноз "діабет 2- го типу". З`ясувалося , що захворювання частіше діагностувалося у тих, хто страждав від хронічного стресу, викликаного втратою роботи, розлукою з чоловіком або смертю родича, пише The Times of India .

Підвищена секреція стресового гормону кортизолу призводить до перерозподілу жиру і резистентності до інсуліну. Також активізувався окислювальний стрес і запальні шляхи. Все це призводило до розвитку діабету. Насправді, нездатність протистояти стресу була значним фактором ризику. Якщо людині це вдавалося, ризик знижувався на 33%. Регулювати свій стан можна за допомогою йоги, спорту або подорожей, радять учені .

Всі продукти, що надходять в організм, розщеплюються з утворенням цукру. Це основне джерело енергії. Інсулін допомагає цукру проникати в клітини . Але при діабеті підшлункова не в змозі виробити інсулін в належному обсязі або ж тіло не може його правильно використовувати. Клітини голодують, а цукор накопичується в крові.

При діабеті 2- го типу імунна система руйнує клітини підшлункової. При діабеті 2- го типу (90-95 % всіх випадків діабету) або клітини нечутливі до інсулін , або підшлункова виробляє занадто мало гормону (іноді спрацьовують обидва фактори ) .