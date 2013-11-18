Кофеїн перетворює алкоголь на отруту

Результати нового дослідження вчених з США говорять про те, що комбінація "алкоголь + кофеїн" може стати смертельною. Особливо ризик летального результату підвищується коли мова йде про підлітків.

Алкоголізм і пияцтво значно помолодшали . Незважаючи на заборону продажу алкоголю неповнолітнім, вже мало хто дивується, зустрівши підлітка з пляшкою слабоалкогольного напою в руках. Фахівці неодноразово били на сполох з приводу підліткового пияцтва. Чим раніше підлітки починають вживати алкогольні напої, тим більшої шкоди вони завдають своєму здоров`ю. У довгостроковій перспективі це може позначитися на діяльності головного мозку, генах і зробити людину залежною .

Вчені з Бостонського університету кажуть, що серед підлітків дуже поширено змішування спиртного і кофєїновмістних напоїв. Крім того, перші "проби" алкоголю серед неповнолітніх починаються вже у віці 11-13 років.

Змішування кофєїновмісних напоїв і спиртного може викликати так званий "синдром токсичного підйому ". Це - стан, для якого характерне прийняття імпульсивних рішень, пов`язаних з небезпекою для життя, підвищення артеріального тиску, почастішання серцебиття, головні болі, збудження і порушення дихання. Така комбінація являє собою справжній коктейль адреналінового сплеску .

Алкоголь - депресант, який знижує здатність людини чітко мислити і порушує координацію рухів, кофеїн, навпаки - потужний стимулятор. Поєднуючись, ці два компоненти не блокують дії одне одного. Зазвичай, люди вірять в цей міф, сподіваючись , що кофеїн може нейтралізувати дію спиртного.

На даний момент важко сказати , який конкретно ефект можуть викликати великі дози алкоголю і кофеїну. Однак , за даними авторів дослідження, алкоголь, змішаний кофеїном, втричі частіше викликає гостру інтоксикацію, ніж спиртний напій без домішок.