Антипаразитарний препарат здатний "вимикати" рак

Американські вчені виявили, що клас ліків для лікування таких паразитарних інфекцій, як малярія, може допомогти в терапії раку і захворювань, пов`язаних з порушеннями в роботі імунної системи. Згідно з результатами дослідження , опублікованими в журналі Nucleic Acids Research journal, невеликі видозміни в структурі фурамідіна призводять до появи у цієї молекули здатності впливати на специфічні білки, які включають і вимикають експресію генів, що беруть участь у регуляції кровотворення.

Ці білки, звані чинниками транскрипції, регулюють експресію даних генів складним і точно скоординованим чином, що робить їх привабливою мішенню для лікарських засобів, однак розробити препарат, що впливає безпосередньо на ці білки , виявилося вельми важкою проблемою.

Нові дані, отримані дослідниками з Державного університету Вашингтона ( WSU ), свідчать про те, що антипаразитарні препарати можуть бути використані в якості ефективного засобу для впливу на транскрипційні білки.

Фурамідін (2,5 -біс -4- амідінофенілфуран або DB75 , що має молекулярну формулу C18H16N4O ) належить до класу лікарських засобів, які з давніх пір використовуються при лікуванні серйозних паразитарних захворювань, наприклад, малярії, тріпаносомоза (сонної хвороби) і пневмоцистної пневмонії, яка часто вражає хворих на СНІД.

Вчений- фармацевт Грегорі Пун (Gregory Poon) і його колеги з`ясували, що похідне фурамідіна здатне впливати на фактор транскрипції PU.1 з сімейства ETS- білків , які відіграють важливу роль у функціонуванні імунної системи людини і розвитку різних онкологічних захворювань (наприклад , лейкемії) , розсіяного склерозу і цукрового діабету.

" Тепер завдання полягає в тому , щоб модифікувати даний клас ліків таким чином , щоб вони специфічно впливали на інші транскрипційні фактори сімейства ETS " , - сказав професор Пун.