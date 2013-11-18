Неврологи відкрили новий спосіб боротьби з курінням

В результаті експерименту, проведеного неврологом Авраамом Зангеном в університеті Бен - Гуріона, виявилося, що високочастотна магнітна стимуляція головного мозку допомагає завзятим курцям кинути палити, повідомляє The Guardian.

Курці у віці 21-70 років , які взяли участь у пілотному дослідженні , курили по 20 сигарет на день і раніше вже намагалися зав`язати із згубною звичкою , використовуючи спеціальні пластирі , жувальну гумку і звертаючись за допомогою до психотерапевта , пишуть txt.newsru.co.il

Після тритижневого курсу стимуляції високочастотними магнітними імпульсами майже половина учасників дослідження кинула палити, і більше третини утримувалися від нікотину як мінімум протягом шести місяців, що було підтверджено за допомогою спеціальних аналізів сечі і крові на продукти розпаду нікотину.

На думку вчених, ефект магнітної стимуляції досягається за рахунок імітації дії нікотину на центри заохочення в головному мозку. Дослідження дозволило припустити, що така процедура може стати ефективною альтернативою для тих, хто хоче відмовитися від шкідливої ​​звички, однак цей спосіб не може повністю замінити психотерапію .

Для перевірки отриманих результатів на початок 2014 планується старт масштабного дослідження, в якому візьмуть участь 15 медичних центрів по всьому світу.