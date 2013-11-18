Спів допомагає боротися з хворобою Альцгеймера

Вчені з університету Джорджа Мейсона у Вірджинії виявили, що розумова активність пацієнтів з деменцією підвищується після співу, пише The Guardian.

Для дослідження були відібрані відомі літнім людям класичні хіти з мюзиклів. За чотири місяці розумова працездатність пацієнтів, які щотижня брали участь у зустрічах, де співали в групі, підвищилася в порівнянні з тими, хто просто слухав музику.

Вчені виявили, що заняття співом мало сильний вплив на пацієнтів з помірною та важкою деменцією, які в кінці експерименту показали більш високі показники по когнітивним тестам. Навіть для пацієнтів, які перебували в досить пізній стадії деменції, спів був корисним.

Хоча втрата пам`яті і зниження функції мозку є ознаками старечого недоумства, літні люди демонстрували вражаючу здатність згадувати тексти і мелодії пісень зі свого минулого .

Результати дослідження були підкріплені і іншими роботами: в університеті Хельсінкі десятитижневий курс співу допоміг пацієнтам з деменцією поліпшити настрій, орієнтацію і розвинути окремі види пам`яті , а також сприяв підвищенню уваги і розвитку загальних когнітивних навичок.