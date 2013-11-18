Гіркий шоколад - солодощі для серця

Дані дослідів, проведених університетом американського Сан-Дієго, говорять про те, що темний шоколад може посприяти зменшенню ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Споживання ласощі зменшує рівень «поганого» холестерину і глюкози в крові, пишуть іноземні ЗМІ.

Вчені задіяли у своєму дослідженні 31 людину. Добровольців розділили на дві групи: учасники першої щодня споживали по 50 грамів чорного шоколаду з 70-відсотковим вмістом какао, а учасники другої – така ж кількість білого шоколаду, що не містить какао. Перед початком дослідів дослідники записали показники кров`яного тиску, рівні глюкози в крові і жиру. Після закінчення 15-денного курсу прийому солодощів, усі дані були перевірені знову.

Згідно з тестами, у тих, хто їв чорний шоколад, «поганий» ліпопротеїн низької щільності і глюкоза в крові були на низькому рівні. Також в учасників цієї групи, на відміну від групи, що споживала білий шоколад, зафіксували високий вміст «хорошого» холестерину. Незважаючи на наведені докази користі ласощі з високим вмістом какао, вчені відзначають, що їм не можна зловживати, бо воно є багатим джерелом жирів і калорій.