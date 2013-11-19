У який час доби не можна пити каву

Учені з Університету Вейн Стейт попереджають: якщо ви вип`єте 2-3 чашки кави навіть за шість годин до відходу до сну, у результаті поплатитеся цілою годиною свого сну. Як відзначає The Daily Mail, випиваючи каву після вечері, ви гарантовано порушите режим сну.

Фахівці простежили за 12 добровольцями, яким видали пігулки, що містять 400 міліграм кофеїну (еквівалентно приблизно 2-3 чашкам кави). Протягом чотирьох днів люди приймали пігулки за 6 і 3 години до сну, і ще одну порцію пігулок, коли вони вже вимикали світло. Одна доза, що приймається протягом дня, була плацебо. А в один день дослідження всі пігулки замінювали на плацебо.

Через пігулки з кофеїном добровольці більше переверталися вночі, втрачаючи годину сну. Тобто, якщо ви хочете виспатися, краще відмовитися від кави після 5-ї години вечора, адже стимулюючий ефект кофеїну зберігається протягом шести годин.

meddaily.ru