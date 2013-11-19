Догляд за зубами продовжує життя

Експерти говорять про те, що стоматологічні огляди, щоденне очищення ротової порожнини, чищення зубів два рази на добу можуть не тільки поліпшити загальне здоров`я організму, але і збільшити тривалість життя, пишуть іноземн ЗМІ.

Будь-яке запалення ясен починається тоді, коли на них накопичується зубний наліт – липка плівка із залишків їжі і бактерій. Лікарі вважають, що ці бактерії легко можуть потрапити в кров, а вже звідти в різні органи. Все це може викликати ризик серцево-судинних захворювань, а також інсульту та інфаркту.

Кардіологи з Афін встановили зв`язок між високим кров`яним тиском і хронічним періодонтитом. Також здоров`я ротової порожнини впливає на розвиток хронічної обструктивної хвороби легень. А ще фахівці виявили зв`язок між хворобою ясен і цукровим діабетом, однак вони не мають достатніх підстав, щоб говорити про двосторонній ефекті. Іноді, вважають експерти, захворювання ясен може бути однією з ознак остеопорозу. Але найголовніше, що поганий стан зубів і ротової порожнини в цілому негативно позначається на загальному стані організму. Точно відомо, що люди з хворими яснами в два рази рідше доживають до 64 років.