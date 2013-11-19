Догляд за зубами продовжує життя
Чищення зубів два рази на добу
Експерти говорять про те, що стоматологічні огляди, щоденне очищення ротової порожнини, чищення зубів два рази на добу можуть не тільки поліпшити загальне здоров`я організму, але і збільшити тривалість життя, пишуть іноземн ЗМІ.
Будь-яке запалення ясен починається тоді, коли на них накопичується зубний наліт – липка плівка із залишків їжі і бактерій. Лікарі вважають, що ці бактерії легко можуть потрапити в кров, а вже звідти в різні органи. Все це може викликати ризик серцево-судинних захворювань, а також інсульту та інфаркту.
Кардіологи з Афін встановили зв`язок між високим кров`яним тиском і хронічним періодонтитом. Також здоров`я ротової порожнини впливає на розвиток хронічної обструктивної хвороби легень. А ще фахівці виявили зв`язок між хворобою ясен і цукровим діабетом, однак вони не мають достатніх підстав, щоб говорити про двосторонній ефекті. Іноді, вважають експерти, захворювання ясен може бути однією з ознак остеопорозу. Але найголовніше, що поганий стан зубів і ротової порожнини в цілому негативно позначається на загальному стані організму. Точно відомо, що люди з хворими яснами в два рази рідше доживають до 64 років.