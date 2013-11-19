Тривалий сон - красива фігура

Співробітники університету Вашингтона на чолі з Натаніелем Ватсоном з`ясували, що спокійний і тривалий сон людини в нічний час доби позитивно позначається на її фігурі. Вчені вважають, що дев`ять годин сну можуть захистити людину від ожиріння, навіть якщо вона схильна до цього генетично, пишуть іноземні ЗМІ.

Було проведено дослідження за участю тисячі пар близнюків. Виявляється, що нічний сон, який триває сім і менше годин, впливає на те, що людина стає більш сприйнятливим до тим генетичним факторам, які впливають на вагу. А зворотна залежність (тривалість сну більше дев`яти годин), навпаки, сприяла зменшенню впливу генів «ожиріння».

Під час дослідження вчені змогли виявити деякі гени, які безпосередньо відповідають за ожиріння людини, і саме на них і впливає тривалість сну. Ці гени керують тим, як тіло розподіляє енергію, яким чином і де накопичує жирові відкладення, наскільки швидко людина відчуває насичення після вжитої їжі, а також швидкість переробки цукру.