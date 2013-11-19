На Сардинії зростає кількість жертв повені

Число жертв повені на острові Сардинія, яка сталася через спричинені штормом "Клеопатра" сильні зливи, досягло 16 осіб.

Про це заявив голова департаменту цивільного захисту Франко Габріеллі в ефірі телеканалу RaiNews24, передає РІА «Новости».

Раніше повідомлялося про 14 загиблих і сотні евакуйованих. За офіційними даними, одна людина вважається зниклою безвісти.

На сьогодні призначено проведення Ради міністрів Італії, на якому буде ухвалено рішення про введення надзвичайного стану на Сардинії.

Стан залишається складним у провінціях Ольбії і Нуоро, де через стихію порушено автомобільне і залізничне сполучення, закрито школи. В адміністративному центрі провінції, місті Кальярі, відзначаються збої у роботі аеропорту. У Римі ситуація відносно спокійна, проте ЗМІ повідомляють про підвищення рівня води у Тибрі. Протягом найближчої доби в столиці очікуються перебої з електрикою через сильний вітер і зливи.