Засмажена картопля провокує розвиток раку

Управління продовольства і медикаментів США випустило директиви, які закликають скоротити об`єм споживання акриламіду з продуктами харчування. Як показали дослідження, він відкритий тільки в 2002 році, провокує рак у тварин. І є підстави вважати, він небезпечний і для людей.

Отже, акриламід утворюється переважно в продуктах рослинного походження при високотемпературній обробці - запіканні і обсмажуванні. Експерти пропонують виключити з раціону картоплю, крупи, каву, крекери або хліб, сухофрукти. Сполука утворюється з цукрів і амінокислот, що містяться в цих продуктах. Її майже немає в молочних продуктах, м`ясі і рибі.

Нетривала термічна обробка, в принципі, безпечна. А ось тривале приготування при високій температурі сприяє підвищенню рівня сполуки. Фахівці рекомендують, обсмажуючи заморожену картоплю фрі, строго дотримуватися вказівок на упаковці, і не смажити її дуже довго. Будь-який згорілий продукт або продукт зі скориночкою небезпечний.

З цієї ж причини тости повинні мати злегка золотистий відтінок, але ніяк не вигляд вуглинки. Якщо продукт після обсмажування стає коричневим, від нього краще відмовитися.

meddaily.ru