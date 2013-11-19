Біля північного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6,3, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів перебував за 110 кілометрів на північний схід від міста Тобело. Вогнище залягало на глибині 63 кілометрів.

Про загрозу виникнення цунамі, про жертви, постраждалих або руйнування не повідомляється.