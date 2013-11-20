У ПАР обвалився торговий центр, під завалами 50 осіб

Не менш як 50 осіб опинилися під завалами після обвалення торгового центру, що будується, у ПАР, передає РІА «Новости» з посиланням на місцевий телеканал News24.

За даними агентства Рейтер, під час обвалення загинула одна людина.

Інцидент стався у місті Тонгат (провінція Квазулу-Натал) на сході країни. Під завалами, за даними місцевих властей, можуть перебувати кілька бригад будівельників.

Щонайменше 26 осіб було витягнуто з-під завалів і доставлено до лікарні з численними травмами.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція.