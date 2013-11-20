МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до В’єтнаму

У зв’язку із надзвичайними наслідками тривалих мусонних дощів, що призвели до масштабних паводків у центральних та південних регіонах В’єтнаму, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни або планують її відвідати, утриматися найближчим часом від поїздок до мм. Нячанг, Дананг і Хюе, а також прилеглих районів.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Окрім того, МЗС рекомендує постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід звертатися до Посольства України у В’єтнамі за номерами телефону: (+844) 37 34 44 92 та (+84) 903422216, а також на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.