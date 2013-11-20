Десятка кращих продуктів для чудового зору

В дитинстві наші мами весь час повторювали: «Їж моркву, вона корисна для очей». Деякі, навіть стверджували, що морква допомагає краще бачити в темряві. Що стосується останнього, то це лише міф, пишуть іноземні ЗМІ.

Бачити в темряві вживання моркви не допомагає, проте для очей вона все ж корисна.. Морква входить в список найбільш корисних продуктів для зору, вона допомагає запобігти розвитку макулодистрофії (ураження сітківки очей, порушення центрального зору) – найбільш частої причини сліпоти.

1.Выбирайте їжу, багату антиоксидантами. Дослідження показали, що макулодистрофія пов`язана з недоліком антиоксидантів, особливо вітамінів Е і С.. Відомі джерела вітаміну С – цитрусові, ківі і брокколі. Вітамін Е можна у великій кількості знайти в рослинних оліях, авокадо і горіхах.

2.Налегайте на лютеины і зеаксантины. Кращим їх джерелом є зелень, особливо капуста кале, листова капуста та шпинат. Також корисні і яйця, їх потрібно з`їдати з жовтком, але будьте обережні, не перестарайтеся з холестерином.

3.Дари моря не менш корисні для зору – вони так само допомагають запобігти макулодистрофию завдяки омега-3-кислот. Кращими джерелами є: лосось, макрель, тунець, устриці, краби і креветки.

А як же морква, запитаєте ви.. Морква багата вітаміном А, і, звичайно, теж знаходиться в списку корисних для очей продуктів.

Список продуктів, корисних для зору:

1.Авокадо – містять лютеїн, вітаміни А, С, В6, Е

2.Брокколф – вітамін С, кальцій, лютеїн, зеаксантин, сульфорафан.

3.Морква – вітамін А.

4.Яйця – вітаміни А, В12, D, цинк, лютеїн, лецитин, цистезин.

5.Часник – селен, вітамін С, кверцетин.

6.Капуста кале – вітамін А, лютеїн, зеаксантин.

7.Лосось – омега-3-кислоти, фолієва кислота, вітаміни D, В6, В12, А.

8.Насіння соняишник – селен.

9.Томат – вітамін С, лікопен.

10.Шпинат – вітамін А, лютеїн, зеаксантин.