Десятка кращих продуктів для чудового зору
Лосось, помідори, насіння соняшника...
В дитинстві наші мами весь час повторювали: «Їж моркву, вона корисна для очей». Деякі, навіть стверджували, що морква допомагає краще бачити в темряві. Що стосується останнього, то це лише міф, пишуть іноземні ЗМІ.
Бачити в темряві вживання моркви не допомагає, проте для очей вона все ж корисна.. Морква входить в список найбільш корисних продуктів для зору, вона допомагає запобігти розвитку макулодистрофії (ураження сітківки очей, порушення центрального зору) – найбільш частої причини сліпоти.
1.Выбирайте їжу, багату антиоксидантами. Дослідження показали, що макулодистрофія пов`язана з недоліком антиоксидантів, особливо вітамінів Е і С.. Відомі джерела вітаміну С – цитрусові, ківі і брокколі. Вітамін Е можна у великій кількості знайти в рослинних оліях, авокадо і горіхах.
2.Налегайте на лютеины і зеаксантины. Кращим їх джерелом є зелень, особливо капуста кале, листова капуста та шпинат. Також корисні і яйця, їх потрібно з`їдати з жовтком, але будьте обережні, не перестарайтеся з холестерином.
3.Дари моря не менш корисні для зору – вони так само допомагають запобігти макулодистрофию завдяки омега-3-кислот. Кращими джерелами є: лосось, макрель, тунець, устриці, краби і креветки.
А як же морква, запитаєте ви.. Морква багата вітаміном А, і, звичайно, теж знаходиться в списку корисних для очей продуктів.
Список продуктів, корисних для зору:
1.Авокадо – містять лютеїн, вітаміни А, С, В6, Е
2.Брокколф – вітамін С, кальцій, лютеїн, зеаксантин, сульфорафан.
3.Морква – вітамін А.
4.Яйця – вітаміни А, В12, D, цинк, лютеїн, лецитин, цистезин.
5.Часник – селен, вітамін С, кверцетин.
6.Капуста кале – вітамін А, лютеїн, зеаксантин.
7.Лосось – омега-3-кислоти, фолієва кислота, вітаміни D, В6, В12, А.
8.Насіння соняишник – селен.
9.Томат – вітамін С, лікопен.
10.Шпинат – вітамін А, лютеїн, зеаксантин.