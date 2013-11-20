Щонайменше 20 людей загинули при серії вибухів у Багдаді

У результаті серії вибухів в столиці Іраку, Багдаді, загинули щонайменше 20 людей і десятки були поранені.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, вранці майже одночасно вибухнуло п`ять бомб, закладених біля людних ринків та на вулицях переважно шиїтських районів міста, хоча райони, заселені мусульманами-сунітами, також постраждали.

Ірак потерпає від сплеску насильства з квітня нинішнього року. За підрахунками ООН, в результаті бомбових нападів за останні сім місяців в країні загинули понад 5,6 тисяч людей.

Джерело: bbc.co.uk.

Як вже повідомлялось, ситуацію з безпекою в Іраку в 2013 році експерти називають найкритичнішою за останні п`ять років.