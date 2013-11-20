Морська риба зміцнює кістки

Остеопороз – захворювання кісток. Внаслідок втрати організмом кальцію вони стають крихкими. Ця хвороба стала настільки поширеною, що вже стоїть четвертою в списку найбільш небезпечних захворювань для людства. Найбільше схильні до цього захворювання жінки (близько 80 % від усіх потерпілих), пишуть іноземні ЗМІ.

Норвезькі вчені задалися метою дізнатися, яким чином можна було б запобігти остеопороз. Було проведено дослідження, в якому брали участь жінки старше 65 років. Вони були розділені на групи. У раціон перших двох була включена риба, містить різну кількість вітаміну К і D, а третя просто брала синтетичні вітаміни у формі драже.Як виявилося, все залежить від того, яка кількість морської риби жирних сортів міститься в раціоні. У ній є необхідні вітаміни, які допомагають засвоювати кальцій і доставляти його в кістки.

За результатами експерименту стало ясно, що синтетичні вітаміни засвоюються набагато гірше, ніж натуральні. Саме тому в цілях профілактики остеопорозу вчені пропонують включати в раціон набагато більше морської риби і продуктів, в яких містяться кальцій і фтор.