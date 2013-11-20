Сон - чудовий засіб для схуднення

Дотримання режиму сну допомагає впоратися із зайвою вагою. Результати дослідження на цю тему опубліковані в American Journal of Health Promotion.

Дослідники з університету у Філадельфії вивчили спосіб життя 300 жінок у віці 17-26 років. З`ясувалося, що вага учасниць залежала від того, коли вони лягали спати і прокидалися, і скільки часу витрачали на сон. Найрідше з проблемою зайвої ваги стикалися дівчата, які регулярно лягали спати і вставали в один і той же час. Оптимальна кількість часу для сну при цьому – 6,5 – 8,5 годин.

Неспокійний сон і його недолік впливають на вироблення гормонів апетиту лептину і грелину, що і провокує підвищення рівня жирів в організмі, пояснюють учені.

likar.info