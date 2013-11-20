Яблука знижують ризик серцевих захворювань
18:24, 20 листопада 2013Зарубіжні новини
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Завдяки кверцетину
Їжа, багата флавоноїдами, знижує ризик і допомагає на ранніх стадіях розвитку серцевих захворювань.
Група вчених із британського Інституту досліджень харчування опублікувала дані роботи з вивчення впливу одного зі з`єднань групи флавоноїдів - кверцетину, що міститься в чаї, цибулі, яблуках і вині.
Попередні дослідження показували, що кверцетин дуже швидко метаболізується в кишечнику і печінці і його неможливо виявити в крові.
Тому вчені зосередилися на вивченні сполук, які потрапляють у кров, після того, як кверцетин стає абсорбованим і переробленим організмом.
За словами провідного дослідника проекту доктора Пола Круна, ефект, що утворюється в результаті метаболізму кверцетину з`єднаннями, виражається набагато слабкіше, ніж при лабораторних випробуваннях початкового з`єднання.
Проте, дослідники зробили висновок, що похідні кверцетину в організмі допомагають уникнути хронічного запалення, що призводить до потовщення стінок артерій.
У Британському фонді харчування сказали, що дослідження ще раз доводить корисність і необхідність фруктово-овочевої дієти.
На сьогодні за даними фонду, середньостатистичний житель Великобританії вживає лише 40% від рекомендованої медиками денної норми фруктів і овочів.
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