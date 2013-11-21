Цілющі властивості авокадо

09:17, 21 листопада 2013
Зарубіжні новини
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Допоможе справлятися з хворобами серця

Авокадо – великий плід, що володіє приємним смаком. Однак цінний він не тільки тому. Цей незвичайний плід володіє цілющими властивостями, які допомагають справлятися з раковими захворюваннями, хворобами серця. Все це підтвердило дослідження американських вчених, пишуть іноземні ЗМІ.

Одне з головних якостей авокадо – здатність нейтралізувати небезпечні молекули кисню, так звані вільні радикали. Саме ці молекули здатні, приєднавшись до молекул клітин, зруйнувати їх оболонки, протеїни і ДНК. Лікарі вважають, що невеликі накопичення вільних радикалів не мають суттєвого впливу на здоров`я, але їх великі запаси разом з курінням, радіацією, забрудненням організму можуть сильно нашкодити здоров`ю людини.

Крістофер Кортеса-Рохо – автор дослідження, заявляє, що авокадо, на відміну від інших продуктів, допомагає позбавлятися від радикалів навіть в мітохондріях. В експерименті з дріжджами можна чітко простежити, як масло авокадо допомагає виживати клітинам навіть при впливі на них великої дози заліза (саме цей процес сприяє утворенню вільних радикалів).

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