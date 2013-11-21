Молоко - не панацея від переломів

Молоко, споживане в підліткові роки, не завжди знижує ризик переломів в дорослому віці. Зате молоко допомагає вирости, передає Digital Journal. Тим часом, до недавнього часу вважалося, що молоко сприяє розвитку кісткової тканини. А це зменшує ймовірність переломів.

Дослідження, що проводилося за підтримки Національного інституту старіння США і Національного ракового інституту США, було націлене на дослідження зв`язку молока і ризиків переломів стегна. Учені дивилися на частоту переломів в групі більше 61000 жінок і 35000 чоловіків. Спостереження проводилося протягом 22 років. Також фіксувалося збільшення росту людей.

Виявилось, молоко, споживане в підлітковому періоді, не знижувало ризик переломів після декількох років, не дивлячись на великі об`єми споживання молока (згідно офіційним директивам, американські лікарі рекомендують підліткам випивати по 3 чашки молока в день).

Не дивлячись на зроблені висновки, учені закликають не відмовлятися від молока і молочних продуктів. Також вони з`ясували: високі люди більше схильні до переломів. Але невідомо, чи то високі люди частіше падають і ламають кістки, чи то саме після падіння ризик перелому підвищується.

meddaily.ru